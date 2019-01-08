Ankara Emniyet Müdürlüğü Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmaların yanı sıra ilçelerde de operasyonlar devam ediyor.

Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda, 1 kilo 55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 103 pakette 47,3 gram taş kokain, 25 paket 12,7 gram toz kokain, 78 paket 106,4 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram sentetik kannabinoid, pompalı av tüfeği ve buna ait 20 fişek ile 7 bin 270 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA