Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 30. yılında andı.
Erdoğan, Yeten'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, @Besiktas'ın efsane futbolcusu "Baba" Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/M7L4WAcNtS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, şunları söyledi:
"Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA