Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in COVID-19 testi pozitif çıktı
Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testi yaptırdığını ifade etti.
Testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşehrilerim, COVID-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere."
Değerli hemşehrilerim— Soner Çetin (@sonercetin01) October 22, 2020
Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim.
Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum.
Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.
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