Çukurca şehidi Ömer Güç'ün naaşı memleketine uğurlandı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende şehit Ömer Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu, ardından Güç'ün naaşı memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

Törene Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Çukurca ilçesinde Güven Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralanmıştı.

Ağır yaralı asker Ömer Güç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Genelkurmay Başkanı Güler'den Hakkari şehidi için başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç için başsağlığı diledi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Güler, şehit Güç için "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. pic.twitter.com/SPXzfrh4KO — TSK (@TSKGnkur) 9 Ağustos 2018

Ağrı'da şehit asker için tören

Hakkari'deki törenin ardından şehit piyade sözleşmeli er Ömer Güç'ün cenazesi, askeri helikopterle Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Tekbir ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile tören mangasının helikopterden aldığı Güç'ün naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze nakil aracı ile Tutak ilçesine uğurlandı.

Şehidin cenazesinin yarın cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Akyele köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene şehidin babası Nizamettin ve annesi Melahat Güç ile kız kardeşleri, Vali Yardımcıları Ejder Demir, Yakup Demiroğlu ve Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgin Derelioğlu, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: A