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Türkiye
İHA 07.10.2023 13:17

Cudi Dağı'nda şehitler anıtının açılışı şehit aileleri tarafından yapıldı

Şırnak’ta şehit aileleri, Silopi Kaymakamlığı tarafından Cudi’ye çıkarıldı. Cudi’nin zirvesinde inşa edilen şehitler anıtının açılışı dualarla yapıldı.

Cudi Dağı'nda şehitler anıtının açılışı şehit aileleri tarafından yapıldı

Silopi Kaymakamı Cihat Koç’un koordinesinde Cudi Dağı’nda verilen terörle mücadelede şehit olan askerlerin isminin yer aldığı şehitler anıtı inşa edildi. Asker, güvenlik korucusu ve sivil işçi 207 şehidin isminin yer aldığı anıtta dünyaya hükmetmiş 16 Türk Devleti ile Türk bayrakları yer alıyor.

Büyük bir sütun üzerine, ‘Cudi Dağı’nda Şehit Oldular’ yazısının yazıldığı şehitler anıtı, Cudi’nin Silopi’ye bakan tarafında özenle inşa edildi.

İlk defa Cudi Dağı’na çıkan aileler, Sefine bölgesini ziyaret ettikten sonra Vali Cevdet Atay ile şehitler anıtının açılışını yaptı.

Yapılan dualarla şehitliğin açılışını yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay, “Cudi’nin tepesindeyiz. Burada vatanları için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimiz için yapılan bu anıtın bugün kıymetli ailelerimiz ile birlikte yaptık. Kimse memleketimizin birliğini dirliğini bozamayacaktır” diye konuştu.

"Şehitlerin adını unutmadı"

Anıtı ziyaret eden şehit eşi Zehra Bilir, “Allah, bu devlete zeval vermesin. Kaymakam böyle bir anıt yaptı. Şehitlerin adını unutmadı, teşekkür ediyoruz. Allah, razı olsun” dedi.

Başka bir şehit yakını Zübeyde Bilir ise eşi ve ağabeyinin 2009 yılında şehit olduğunu hatırlatarak, "Silopi Kaymakamlığının bizler için yaptırdığı bu anıt için teşekkür ediyoruz. Eğer bugün bu şehitler olmasaydı bu topraklarda rahat gezemezdik. Bu şehitler sayesinde bugün buralara kadar gelebiliyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Şehit yakını Suzan Hanedan, ailesinde 8 şehit verdiklerini dile getirdi. Hanedan, "Amcamın kızı, amcamın oğlu, yengem roketli saldırıda şehit oldu. Allah yapanların belasını versin. Cudi Dağı’na geldik. Çok memnunuz. Allah, razı olsun” dedi.

Açılışa; Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. 

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