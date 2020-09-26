İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında 12 Eylül'de yayınladığı genelge ile HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün seferden men edileceğini duyurmuştu.

Bu karara uymayanlara bir ceza Bartın'dan geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetim yapıldı. Koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait otobüs de 10 gün süreyle seferden men edildi.