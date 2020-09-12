Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
81 ile yeni genelge: HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak
İçişleri Bakanlığı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların “HES” kodu olmadan biletleme yapması üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 il valiliğine genelge göndererek, bu konuda uyarı yaptı.
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Etiketler: son dakika İÇİŞLERİ; genelge hes koduSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:28
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