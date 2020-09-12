F-16 savaş uçaklarına monte ediliyor, hedef tespit edildiğinde uçaktan güvenle ayrılıyor, 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuruyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı görüntüleri. ASELSAN tarafından üretilen Minyatür Bomba hakkında bilgi verdi. Bomba için "çoklu taşıma salanı" geliştirildi. Böylece F-16 savaş uçaklarının her bir kanadına 4'er Minyatür Bomba yerleştirilebiliyor. F-16'lar ile bu bombaların testleri sürüyor.

Bombalar maksimum 100 kilometre menzile sahip. 65 kilometre mesafede, güçlendirilmiş 1 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor.

Minyatür Bomba'lar, delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığına sahip olacak. 145 kilogramlık bombaların önümüzdeki süreçte insansız hava araçları İHA'lara da entegre edilmesi hedefleniyor.