Hastane çıkışı açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor" dedi.

Böcek'in durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: "İnşallah tez zamanda iyileşir. Aramıza döner, görevine başlar. Sağolsun Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz, yöneticilerimiz, diğer hastanelerden hekimlerimiz herkes büyük bir çaba sarfetti, ediyor da. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak ve daha sonra normale dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor."

Sağlık Bakanı Koca'nın her kabine toplantısında Böcek'in durumuna ilişkin kendilerini bilgilendirdiği de aktaran Çavuşoğlu, Böcek'in tez zamanda iyileşmesi temennisinde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.