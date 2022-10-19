Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’daki kavga eden iki çocuk birbirini bıçakladı
[Fotograf: AA]
Çorum'da yaşanan bıçaklı kavgada iki çocuk yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde 16 yaşlarındaki A.K. ile C.Ç. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan C.Ç'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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