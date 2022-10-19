Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yenidoğan Mahallesi Altun Sokak'ta M.E. arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek uçuruma düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.E. ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle alınarak uçurumdan çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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