Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir iş yerinde yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir lojistik firmasının idari binasında çıkan yangında hasar oluştu.
Karayılan Mahallesi'nde bir lojistik firmasının idari binasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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