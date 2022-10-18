Dün akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli Mehmet Küçük ile bazı hasta yakınları arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında hasta yakınları tıbbı sekreter Küçük'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile Mehmet Küçük'ü saldırganlardan kurtarıldı. Yaralanan Küçük, hastane acil servisinde tedavi altına alındı.

Polis olaya karışan 5 hasta yakınını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıbbı sekreter Mehmet Küçük’ün saldırıya uğradığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.