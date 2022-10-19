Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
[Fotograf: İHA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Amasya
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