Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kunduzhan Mahallesi'nde, Kadir D. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Kadir D.'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Devane Camii'ne giden Kadir D., çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadir D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.