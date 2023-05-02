Açık 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.05.2023 08:09

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da silahlı kavga çıktı, bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kunduzhan Mahallesi'nde, Kadir D. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Kadir D.'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Devane Camii'ne giden Kadir D., çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadir D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Çorum Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:47
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
09:25
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
09:20
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
09:17
Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, 87 günlük açlık grevinin ardından İsrail hapishanesinde vefat etti
09:09
Doğal gazda tarife değişmedi
08:46
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Türk uçakları Yunan basınında
Türk uçakları Yunan basınında
FOTO FOKUS
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ