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Türkiye
DHA 02.05.2023 06:25

Kuyumcuya giremeyince yanındaki ayakkabıcıyı soydular

Esenyurt'ta bir ayakkabı mağazasına giren hırsızlar, yan tarafa bulunan kuyumcuyu soymak için duvarı delmeye çalıştı. Kuyumcuya ulaşamayan hırsızlar, ayakkabı mağazasındaki malzemeleri çaldı.

Kuyumcuya giremeyince yanındaki ayakkabıcıyı soydular
[Fotograf: DHA]

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir ayakkabı mağazasında meydana gelen olayda, gece saatlerinde bazı kişi veya kişiler mağazanın bodrum katında bulunan pencereyi kırarak içeri girdi.

İçerde bulanan güvenlik kameralarını sprey boya ile kapatan şüpheliler, daha sonra mutfakta bulunan buzdolabını bodrum katına indirdi. Bodrum kata kablo çeken şüpheliler, hilti ile duvarı delip, yan tarafta bulunan kuyumcuya ulaşmaya çalıştı.

Tavanda büyük bir delik açan şüpheliler, uzun süre uğraşmalarına rağmen planlarını gerçekleştiremedi. Bunun üzerine şüpheliler, girdikleri ayakkabı mağazasında bulunan kamara kayıt sistemini ve kasada bulunan yaklaşık 170 bin lira nakit parayı alarak kaçtı.

"Hilti ile saatlerce çalışmışlar"

Ayakkabı mağazasının sahibi Talat Daşdemir, olayı şöyle anlattı:

"Mağazamızı kapattık, gittik. Sabah mağazayı açtığımda tozlar içerisindeydi. Şaşırdım önce, biraz ilerleyince tahribatı görünce, alt kattan girdiklerini anladık. Alt kattan girmişler, bu buzdolabını mutfaktan alıp getirmişler. Kuyumcuya ulaşmaya çalışmışlar. Betonu delemeyince, zaten üst katta kamera kayıt cihazları var; onları götürmüşler. Mağazanın içinde bulunan 170 bin liraya yakın parayı, kayıt cihazını almışlar. Ayrıca mağazada ne kadar kamera varsa beyaz boya ile kapatmışlar.

Dükkandaki tüm ayakkabılar tahrip olmuş. Resmen beni bitirdiler. Daha önceden de başıma geldi. Onun içeride kasası var, ona ulaşmak için bizim mağazadan hırsızlık yapıyorlar. Hilti ile saatlerce çalışmışlar. Hırsızlık bir dakika değil, beş dakika değil, saatlerce çalışma olmuş."

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