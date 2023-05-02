Nusaybin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada; Nusaybin ilçesi mülki sınırları içinde bulunan kırsal bölgelerde, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu bölücü terör örgütü mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibarıyla bölgedeki operasyonlar sona erinceye kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleri ve mezralarıyla sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."