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Türkiye
AA 18.11.2024 20:18

Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımı tamamlandı

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verilen binada Çorum Belediyesi ekiplerinin 16 Kasım'da başladığı çalışmalar tamamlandı.

Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamanın ardından 15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

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