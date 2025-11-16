Açık 2ºC Ankara
Türkiye
AA 16.11.2025 06:42

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Yunus Anat'ın otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi.

Serhat H. idaresindeki otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkiinde savrularak orta refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum
