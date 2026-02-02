Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
Türkiye
AA 02.02.2026 15:48

Çorum'da kaybolan yaşlı adam poşet içinde parçalanmış halde bulundu

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu. Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen komşusu gözaltına alındı.

Çorum'da kaybolan yaşlı adam poşet içinde parçalanmış halde bulundu
[Fotograf: AA]

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye ait araçta görüldüğü belirlendi.

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı.

Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K, gözaltına alındı.

Cinayet
