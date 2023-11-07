Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.11.2023 08:11

Çorum'da abi kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum'da abi ile kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ardından yaralanan iki kardeş çevre hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da abi kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 20. Sokak'ta bulunan bir parkta, M.H. ile abisi O.H. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine abi O.H. yanında bulundurduğu bıçak ile kardeşi M.H.'yi bacağından bıçakladı. Yaralı halde olan M.H. de abisinin elinden bıçağı alarak abisini yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, abi O.H. kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:28
66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında
08:17
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı
08:15
Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı
08:12
'Gazze'de insani kriz yok' diyen İsrailli temsilciye tepki: Bu yalanlara inanmamızı mı bekliyorlar?
08:05
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Guterres'e tepki gösterdi: Ahlak pusulanızı kaybettiniz
07:46
Poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Çam Dağı yıldızlar altında
Çam Dağı yıldızlar altında
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ