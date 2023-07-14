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Türkiye
TRT Haber 14.07.2023 09:45

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı: Ne kadar sürecek?

Şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Tahminlere göre bugünlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Nemin de etkisiyle sıcaklık özellikle kıyı kesimlerde daha da fazla hissedilecek.

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı: Ne kadar sürecek?
[Fotoğraf: Getty]

Aşırı sıcaklar başladı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı.

Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeye uyarı: 40 dereceyi aşabilir
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeye uyarı: 40 dereceyi aşabilir

"Aşırı sıcaklar 2-3 gün devam edecek"

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.

Sıcaklık yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

Sıcaklık İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 38 dereceye çıkacak

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul’da 35, Ankara’da 35, İzmir’de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya’da 43, Adana’da ise 42 derece civarında olacak."

"Güneş altında zaman geçirmeyin"

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Adana'da da sıcaklık 40 dereceyi aştı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek. 

Pazar günü normale dönecek

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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