Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 23:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuk parkında bank krizi
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul Sarıyer'de bir çocuk parkında bank krizi var. Parka konulan banklar sık sık çalınıyor ve yakacak olarak kullanılıyor. Çocuklarını buraya getiren anne ve babalar oturacak yer bulamıyor.
Park neredeyse boş, çünkü burada çocukları oyun oynarken anne ve babaların oturabileceği bank yok.
Sonunda çağrıya kulak verildi. Yetkililerin, parka uzun süre bank getirmemesinin bir gerekçesi vardı.
Parktaki banklar hırsızların hedefindeydi. Bazı kişiler tarafından da yakacak olarak kullanılıyordu.
İtirazlar üzerine parka yeni banklar getirildi ama, çevre sakinleri bunların da söküleceğinden emin.
Bank hırsızları yüzünden park sakinlerinin sıkıntıları sürecek gibi görünüyor.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Selim Bayram
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