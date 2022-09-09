Park neredeyse boş, çünkü burada çocukları oyun oynarken anne ve babaların oturabileceği bank yok.

Sonunda çağrıya kulak verildi. Yetkililerin, parka uzun süre bank getirmemesinin bir gerekçesi vardı.

Parktaki banklar hırsızların hedefindeydi. Bazı kişiler tarafından da yakacak olarak kullanılıyordu.

İtirazlar üzerine parka yeni banklar getirildi ama, çevre sakinleri bunların da söküleceğinden emin.

Bank hırsızları yüzünden park sakinlerinin sıkıntıları sürecek gibi görünüyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram