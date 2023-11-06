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Türkiye
AA 06.11.2023 00:16

Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayında üç kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını açıkladı.

Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayında üç kişi tutuklandı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları ifade etti:

"Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."

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