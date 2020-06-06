İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde dün düzenlenen operasyonda, 2006'da babası ile kardeşini öldürdüğü iddiasıyla saklandığı evde gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, "uyuşturucu imal ve ticareti", "cinsel saldırı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da arandığı ve hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.