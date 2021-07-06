Havalar sıcak, kısıtlamalar kaldırıldı. Denizi olmayan Ardahan'da serinlemek isteyenler Çıldır Gölü'ne akın etti.

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, yazın da serinlemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yüzen de var piknik yapan da...

Hem yöre halkı hem de yerli turistler güzel havanın tadını çıkarırken ortaya çıkan görüntüler Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.

Kimi gölün serin sularına bıraktı kendini. Kimi ise gölgelik alanlarda piknik yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Faytonla gezinti yapanlar da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

124 kilometrekare alanıyla Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü özelliğini taşıyor.