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Türkiye
AA 27.03.2025 01:02

Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
[Fotograf: AA]

Kasımdan bu yana kapalı olan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu tek şeritten açmayı başardı.

İlçe sakinleri de genişletme ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiği yolu kullanarak Van'a gelmeye başladı.

Yolun açılmasıyla Bahçesaray ilçesine giden AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, karla mücadele çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı, ilçe merkezinde bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Arvas, basın mensuplarına, karla mücadele ekiplerinin gayretleriyle yolun ulaşıma açıldığını belirtti.

Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Arvas, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşlarımızın hem de Bahçesaraylı hemşerilerimizin ortak talebi yolun kapalı kalmaması yönündeydi. Bu doğrultuda, Karayolları 11. Bölge Müdürümüz ile görüşerek sürecin hızlandırılmasını talep ettik. Sabahın erken saatlerinde ekipler harekete geçti ve Karabet olarak adlandırılan bölgenin kapalı olan bölümünü tek şeritli olarak açtı. Biz de teşkilatlarımızla süreci yakından takip ederek ekiplere rehberlik ettik. Çalışmalara destek verdik ve olası bir felakete karşı tedbir aldık."

Vatandaşlardan Veysel Cengiz ise "Yolun açılmasından dolayı çok sevinçliyiz. 2020'de yaşadığımız çığ felaketinden sonra her yıl yolumuz tedbir amaçlı kapatılıyor. Yaklaşık 5 aydır yolumuz kapalıydı ve çok zorluklar yaşıyorduk. Ekiplerin çalışmasıyla yolumuz açıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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