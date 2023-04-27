Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.04.2023 12:10

CHP'nin seçim bürosuna saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

CHP'nin seçim bürosuna saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı
[Temsili Fotoğraf: DHA]

CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'na gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdı. Büronun önünde asılı bulunan parti bayrakları kesildi. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

ETİKETLER
CHP İstanbul
Sıradaki Haber
Isparta'da işçi servisi devrildi: 17 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
13:12
Seçmen sayısı en yüksek ilçe Çankaya oldu
13:02
Görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu
12:59
NATO, Şi-Zelenskiy görüşmesinden memnun
12:50
Muğla'da öğretmen servisi devrildi: 10 yaralı
13:00
Güney Kore devlet başkanı Beyaz Saray'da şarkı söyledi
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ