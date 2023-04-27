Ankara Esenboğa Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alana sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 8 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kuruldu.

Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

"Kim iyiyse o kazansın"

Cezayir'de yaşayan İbrahim Şahin, oyunu kullandıktan sonra, "Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olan gelsin, ama reis gelirse de mutlu oluruz" dedi.

Oyunu kullanan Berksan Şerbetçi de Fransa'da yaşadığını, ancak bir aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "İlk oy kullananlardan biriyim galiba. Bir aydır buradaydım, burada oyumu kullanmak istedim. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Viyana'da yaşayan Tijen Seydioğlu, oyunu kullandıktan sonra, "Heyecanlıyım ve mutluyum oy verebildiğim için. Güzel oldu" diyerek duygularını dile getirdi.

Senegal'de yaşayan Erhan Eraslan da oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını diledi. Eraslan, "Kim iyiyse o kazansın, her şey güzel olacak" diye konuştu.