Muğla Seçim Kurulu, CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Karar, ilgililere tebliğ edildi.

“YSK'nın kararını bekliyoruz”

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nın kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi.

Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA