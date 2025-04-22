Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.04.2025 10:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde 23 Nisan Şenliği düzenleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kutlama programları düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde 23 Nisan Şenliği düzenleyecek

23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" denildi.

İllerdeki etkinlik adresleri

Etkinlikler, Adıyaman’ın Eğriçay Parkı’nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
23 Nisan Deprem Hatay Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kar kaplanlarının mesaisi nisanda da sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Çağın çocukları meslek mi öğrenmeli, beceri mi kazanmalı?
11:42
Kripto para yatırımcılarına "25 Nisan" uyarısı
11:36
Gençlik Kampları'nda bu sene 330 bin gencin misafir edilmesi hedefleniyor
11:35
OSB'lerde kurulacak lojman projesinin detayları belli oldu
11:42
Papa Franciscus'un cenaze töreni cumartesi günü yapılacak
11:22
"Doğrulanmış ilan sistemi" ikinci elde fahiş fiyatların önüne geçiyor
Akvaryumlardaki renkli yaşam
Akvaryumlardaki renkli yaşam
FOTO FOKUS
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ