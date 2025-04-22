Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yarın, yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ülkenin güney ve batı kıyıları ile Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

Perşembe günü, Karadeniz, Batı ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun iç ve kuzey kesimleri, Marmara'nın güneydoğusu ile Ege Bölgesi (İzmir'in kuzeyi hariç) yağışlı geçecek. Yağışlar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü, İstanbul, Yalova ve Ege'nin kıyı şeridi hariç ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 22, İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Antalya'da 28, Adana'da 33, Diyarbakır'da 31, Samsun'da 15 dereceye kadar yükselecek.