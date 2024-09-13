Cevdet Yılmaz: Hükümetimizi temsilen şehit Ayşenur'un cenazesine katılacağız

Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir kez daha Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı. "Yaşanan katliamları en gür sesle bütün uluslararası topluma, kurumlara ileteceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hükümetimizi temsilen ilgili bakan arkadaşlarımız yine partiden arkadaşlarımız hep birlikte bu cenaze namazına iştirak edeceğiz. Tekrar Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimize ve Gazze'nin tüm şehitlerine, Gazze için can veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Filistinli kardeşlerimiz kendi haklarına, hukuklarına, huzurlarına kavuşuncaya kadar her türlü gayreti sarf edeceğimizi ve orada yaşanan katliamları en gür sesle bütün uluslararası topluma, kurumlara ileteceğimizi insani yardımlarımızın en güçlü şekilde devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

