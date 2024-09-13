Ayşenur Eygi'nin annesi: Barış için gitti ama hayatını kaybetti

Anne Rabia Birden, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevinde babası Şahin Birden, annesi Devran Birden, ağabeyi Cemal Birden ve diğer aile yakınları ile taziyeleri kabul ediyor.

Kızını kaybettiği için günlerdir tarifsiz acılar yaşadığını belirten Birden, "Ayşe çok neşe dolu, heyecanlı, hareketli, sevgi doluydu, hep barış için çalışıyordu. Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu. Gittiğini bilmiyordum. Öncesinde görüşmemiştik ve bu bana da çok büyük sürpriz oldu. Gittiğini bilmiyordum ve şoke oldum. Acımız çok büyük. Devletimizden tek isteğim kızımın hakkını aramaları. Kızımın kanı yerde kalmasın ve sorumlular cezalandırılsın çünkü benim kızım hedef alındı" dedi.

Olaydan sonra Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu anlatan Birden, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, olayın ilk gününden itibaren benimle irtibata geçtiler, acımızı paylaştılar, başsağlığı dilediler. Bana çok yardımcı oldular. Olayın peşini bırakmadılar ve kızımı bir hafta içinde Türkiye'ye getirdiler. Hepsine çok minnettarım. Dava süreçlerinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Daha başka Ayşeler ölmesin, daha başkaları ölmesin, başka ailelerin canları yanmasın" diye konuştu.

Birden, bugün yakınlarıyla kızının defin işlemleri için Didim'e gideceklerini ifade etti.

"O bambaşka bir kızdı, çok yardımseverdi"

Rabia Birden'in annesi Devran Birden de gözyaşları içinde torunu Ayşenur'u en son 2,5 yıl önce gördüğünü ve torununun kendisine "Önümüzdeki ay yanınıza geleceğim" dediğini aktardı.

Torununun en son Antalya'daki dayısı ile Muğla'daki teyzesini ziyaret ettiğini anlatan Birden, "O, bambaşka bir kızdı. Çok yardımseverdi. Birisi bir şey istese ona yardımcı olmak için hemen çaba gösterirdi. Daha önce de birçok yardım kuruluşuyla oralara gitti. 4 ay oralarda kaldı. Çok akıllı bir kızdı. Orada yaptıklarını bize neşeyle anlatırdı. Benim kızım oralarda gitti şehit oldu. Keşke bir daha görseydim. 2,5 yıl önce Antalya'da gördüm bir daha da görmedim, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.