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Türkiye
DHA 13.09.2024 15:00

"Kargonuz tutanaksız teslim edildi" diyerek dolandırdı

İstanbul Maltepe'de, eniştesinin gönderdiği fotoğraf makinesini kargodan teslim alan kişi, kargo çalışanı kılığına giren dolandırıcının yalanına inanarak kargoyu geri verdi. Kargonun geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan şüpheli polise başvurdu.

"Kargonuz tutanaksız teslim edildi" diyerek dolandırdı

Maltepe’de 9 Eylül Pazartesi günü polise başvuran S.K. (50), eniştesinin 150 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi lensini internet üzerinde satışa koyduğunu, satış için anlaştığı bir kişiye teslim etmesi için kendisine gönderdiğini söyledi.

Fotoğraf makinesi lensinin kargo şirketi tarafından teslim edildiğini anlatan S.K, "Kısa bir süre sonra kargo şirketi kıyafetli bir kişi gelerek. Kargonun tutanaksız olarak teslim edildiğini, kargoyu geri alarak bir süre sonra tekrar getireceklerini söyledi" dedi. Ona inandığını ve kargoyu geri verdiğini anlatan S.K'ın fotoğraf makinesi lensinin bir türlü geri getirilmemesi üzerine kargo şirketini aradığında dolandırıldığını fark ettiğini belirtti.

Şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olayı gerçekleştiren şüpheli Cebrail T'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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