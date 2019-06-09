Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde IPA II Döneminde gerçekleştirileceği en büyük altyapı projeleri arasında yer alıyor.

Projeye tahsis edilen IPA fonu Türkiye’ye IPA II döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık yüzde 8’ini, ulaştırma sektörüne tahsis edilen fonun ise yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturuyor.

Türkiye’nin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin, bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra TEN-T koridorlarına uygun olarak AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısını sağlaması da önem taşıyor.

Proje 3 kısımdan oluşuyor

Proje, Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek. Toplam 275 milyon avro AB fonu kullanılacak. 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkanlarıyla yapılacak.

Hızlı tren hattı inşa edilecek

Proje kapsamında Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızla yolcu ve yük taşınmasına imkan verecek hızlı tren hattı inşa edilecek.

Projenin AB fonuyla finanse edilecek Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşası ihalesi tamamlandı. Sözleşme imza töreni ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katılımıyla 11 Haziran’da saat 11.00’de The Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA