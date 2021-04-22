Dün İstanbul Beşiktaş’ta kaza yapan ve bir kişinin ölümüne sebep olan İETT otobüsü şoförü Baki T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

"Bir anlık dalgınlık"

Zanlı emniyetteki ilk ifadesinde, kazanın bir anlık dalgınlıkla meydana geldiğini söyledi.

Şarjda olan telefonuna baktığını, duramamasının sebebinin ise tünelin sıkışması olduğunu ileri sürdü.

Kanında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı araştırılacak

Olay anında oruçlu olduğunu söyleyen sürücünün test kitinde uyuşturucu madde bulgularına ulaşıldı. Kesin sonuç için kan tahlilinin sonucu bekleniyor.

Beşiktaş'ta dün meydana gelen kazada, bir kişi hayatının kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.