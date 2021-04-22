Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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