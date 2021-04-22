Edirne'de merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan beri haber alamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer, Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da drone ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

"Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu"

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı. Abdi Özer'in oğlu Necip Özer, babasından salı gününden beri haber alamadıklarını söyledi. Babasının bölgede sürekli balık tuttuğunu, bu sırada da köpeği beslediğini belirten Özer, "Kendisinin burada bir kulübesi vardı. Oraya gelen köpeğe ekmek atıyordu, sürekli besliyordu. Ondan dolayı ona alışık olan bir köpek. Sürekli onun yanında geziyordu. Herhalde ona çok alıştığı için köpek de arama çalışmalarına katıldı. Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu. Gözünü bir an olsun ayırmadı. Köpek insanın en iyi dostu biliyorsunuz. Babam da köydeki evinde başka bir köpek daha bakıyor. Genel olarak hayvanları çok seven birisi. 2 gündür yemini ve suyunu ben veriyorum" dedi.