Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs Çayı'nda bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti.

Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş’ı gören arkadaşları da suya girip, kurtarmak istedi.

Çaya girenler tarafından Timurtaş çıkarılırken, çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı yapılan Timurtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de yine çevredekiler tarafından kurtarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş gözden kayboldu.

Çayda kaybolan Güneş'i arama çalışmalarına, 3'üncü günde de devam edildi. Aramalar, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama- kurtarma ekipleri ile AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan ekiplerle su altı, su yüzeyi ve çay kenarında sürdürüldü. Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) bölgelerinde devam ediyor.