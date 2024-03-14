Çatlayan dış cepheye çamaşır ipiyle önlem

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 8 katlı Çelebi 20 Apartmanı'nın dış cephesindeki bir kısım straforlar, uzun bir süredir çatlak haldeydi. Birkaç kattaki straforun yerinden çıktığını fark eden apartman sakinleri, çivili dübellerle straforu tekrar yerleştirdi.

Vatandaşlar, bir süre sonra çivili dübellerin etkisinin olmadığını görüp diğer straforların da çatladığını fark etti. Bina sakinleri çözümü çamaşır ipinde bulup, dış cepheyi çapraz iple sararak straforların düşmesini önledi.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutuktan sonra çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Dış cepheyi yapan kişinin ise birkaç güne kadar onarım yapacağını söylediği öğrenildi.