Sincan Bilim Merkezi açıldı

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bilim, teknoloji ve sanatı geniş kitlelere ulaştırmak, çocuklarımızın bilimle iletişimini artırmak ve bu alanlara olan ilgiyi artırmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sincan Belediyesi, T3 Vakfı, ve TÜBİTAK paydaşlığı ile Sincan'da hayata geçirilen Bilim Sincan’ın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal gerçekleştirdi.

Bilim Sincan açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beş ilde daha bilim merkezi kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk, 16'ıncısını Mamak'ta hizmete sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına, yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kurduklarını dile getiren Kacır, bugüne kadar büyük ölçekli 11 bilim merkezini vatandaşların hizmetine sunduklarını gençleri bilim ve teknoloji iklimiyle tanıştırdıklarını ve bu alanda yeni çalışmalar yapmalarını sağlayacak atılımları birer birer gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Bilim Sincan’ın açılışında konuşma yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise merak eden, sorgulayan, üreten bir nesil hedefiyle vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın değerli emek ve katkılarıyla ilk olarak 2018 yılında Üsküdar’da faaliyete geçen Bilim Türkiye projesinin 5 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük mesafeler katettiğini, bugün 3 farklı ülkede toplamda 18 bilim merkezi ile faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Bilim Merkezi’nde planlanan eğitim programı ve atölyeler hakkında da detaylı bilgi aktaran Elvan Kuzucu Hıdır : “Bilim Türkiye projesiyle hedeflediğimiz amaç gelecek nesillerimizin “sadece tüketen değil aynı zamanda üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen” bir ruha sahip olmalarıdır. Geleceğin Özdemir Bayraktarları ve Aziz Sancarları ülkemizin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde yetişecek, burada yetişen gençlerimiz önce ülkemiz için sonra da tüm insanlığın faydası için teknolojiler geliştireceklerdir.” dedi.

Bünyesinde bulunan Teknoloji, Astronomi ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım ve Deneyap Teknoloji Atölyesi ile Ankara'da bulunan 6-14 yaş aralığındaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak olan Bilim Sincan tüm bilim merkezleri gibi gelecek nesillere yepyeni ufuklar açacak. Bilim Sincan, kendi kendine öğrenebilen, işbirliği içerisinde çalışabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bir nesil oluşturmak için birbirinden farklı ve eğlenceli eğitim içerikleriyle öğrencileri ile buluşacak.