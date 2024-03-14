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Türkiye
İHA 14.03.2024 17:37

Şehit polis memuru İlker Duran Kayseri'de defnedildi

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran, Kayseri'nin Develi İlçesinde Merkez Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliğine defnedildi.

Şehit polis memuru İlker Duran Kayseri'de defnedildi

Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak-Nusaybin yolunda İdil ilçesinde görevli oldukları araçla kaza yapmaları sonucunda şehit oldu.

Şehidin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi. Şehit polis, Develi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namasının ardıdan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Duran'ın ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri aileye taziyede bulundu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Develi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, STK temsilcileri, şehit Duran'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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