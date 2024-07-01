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Türkiye
İHA 01.07.2024 15:31

Çatıdan düşen adam bina boşluğunda kurtarılmayı bekledi

İstanbul Kağıthane'de boru döşemek için çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam iki duvar arasında sıkıştı. İtfaiyenin kurtardığı adam hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki adam tamirata başladı.

Önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

Havada asılı kalan adamı itfaiye kurtardı

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi adamı kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Çatıdan düşen adam bina boşluğunda kurtarılmayı bekledi
Çatıdan düşen adam bina boşluğunda kurtarılmayı bekledi
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