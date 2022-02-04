Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıda biriken kar kütlesi üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi Mustafa Gülaç'ın üstüne düştü. Yaralanan Gülaç hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de 4 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi Mustafa Gülaç'ın üzerine düştü.
Başından yaralanan Gülaç, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Gülaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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