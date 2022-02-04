İstanbul'da bazı kişilerin ATM'lere sahte dolar yükleyip, sonra da TL'ye çevirerek tekrar ATM’lerden çektikleri ya da başka kişilere EFT/Havale yolu ile gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle toplamda 100 bin 300 Amerikan doları tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Muğla'nın Fethiye İlçesinde yakalanan 2 kişi ise tutuklandı.

2 ilde eş zamanlı operasyon

Polisin soruşturmayı derinleştirmesi üzerine İstanbul ve Tokat'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari 2 şüpheli aranıyor.

