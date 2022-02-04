Van'da 700 personel ve 300 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını devam ediyor. Kentte biriken kar kütleleri iş makineleriyle su seviyesinin düştüğü Sıhke Gölü'ne taşındı.

Göle taşınan yaklaşık 135 bin ton karın, kuraklık nedeniyle su seviyesi iyice düşen göl için faydalı olması bekleniyor.