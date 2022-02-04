Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kuruyan Sıhke Gölü'ne 135 bin ton kar taşındı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 45 gündür karla mücadele eden ekipler, kuraklık nedeniyle suyun iyice azaldığı Sıhke Gölü'ne kamyonlarla kar taşıdı.
Van'da 700 personel ve 300 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını devam ediyor. Kentte biriken kar kütleleri iş makineleriyle su seviyesinin düştüğü Sıhke Gölü'ne taşındı.
Göle taşınan yaklaşık 135 bin ton karın, kuraklık nedeniyle su seviyesi iyice düşen göl için faydalı olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kuraklık Van
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