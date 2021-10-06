Düzce’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.U.’nun Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

B.U.’nun evine yapılan baskında çatı katında kurduğu aydınlatma ve havalandırma sistemi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Saksılarda ekili olan 51 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.