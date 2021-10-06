Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatı katına düzenek kurup Hint keneviri yetiştirmiş
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de, evinin çatısına havalandırma ve aydınlatma düzenekleri kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren B.U., polis baskınıyla yakalandı.
Düzce’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.U.’nun Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.
B.U.’nun evine yapılan baskında çatı katında kurduğu aydınlatma ve havalandırma sistemi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.
Saksılarda ekili olan 51 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Düzce Hint Keneviri Uyuşturucu
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