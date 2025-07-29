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Türkiye
AA 29.07.2025 11:38

Çankırı'da yangın riskine karşı ek tedbirler alındı

Çankırı'da belirlenen piknik alanlarında yangın riski nedeniyle semaver, mangal, barbekü gibi araç gereçler kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Çankırı'da yangın riskine karşı ek tedbirler alındı

Çankırı'da ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla, daha önceki tedbirlere ek olarak yeni kararlar alındı.

Daha önce 1 Haziran-31 Ekim'de Valilik tarafından belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, ormanlarımızın yangın riskine karşı daha etkin korunması amacıyla ek tedbirler yürürlüğe konulmuştur. 27 Temmuz ile 31 Ağustos arasında Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen yerlerde semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecektir. Vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak ve olası yangın felaketlerini önlemek adına alınan bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır."

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Çankırı Orman Yangını
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