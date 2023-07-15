Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.07.2023 06:26

Çankırı'da çoban gölette boğuldu

Çankırı'nın Orta ilçesinde gölete giren çoban boğuldu.

Çankırı'da çoban gölette boğuldu
[Fotograf: AA]

Kayıören Yaylası'nda çobanlık yapan Hayatullah Recebi, serinlemek amacıyla gölete girdi.

Recebi'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşı, hayvanların sahibi Osman Bilgin ve Recep Demirbağ'ı telefonla arayarak durumu haber verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botla gölette yaptığı araştırmadan sonuç alınamadı.

Polis kurbağa adamları, gölette yaptığı dalışla Recebi'nin sudan cansız bedenini çıkardı.

Recebi'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
07:03
Panama'da 2,3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
06:46
Kocaeli'de iki servis minibüsü çarpıştı
06:36
İkinci el araç sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak
05:46
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
02:42
Atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
FOTO FOKUS
Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz törenleri düzenlendi
Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz törenleri düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ