Çankırı'da çoban gölette boğuldu

Kayıören Yaylası'nda çobanlık yapan Hayatullah Recebi, serinlemek amacıyla gölete girdi.

Recebi'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşı, hayvanların sahibi Osman Bilgin ve Recep Demirbağ'ı telefonla arayarak durumu haber verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botla gölette yaptığı araştırmadan sonuç alınamadı.

Polis kurbağa adamları, gölette yaptığı dalışla Recebi'nin sudan cansız bedenini çıkardı.

Recebi'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.